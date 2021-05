Incidente a Roma attorno alle 18,50 in via Alessi, zona Casilina, tra una Peugeot 307 e una Ford Fiesta. La prima auto si è schiantata contro il muro di un ristorante. Ferite tre persone, due delle quali, madre e figlio, sono state trasportate in ambulanza all’ospedale più vicino. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Sono stati portati in codice rosso al San Giovanni e all’Umberto I la donna e un neonato a bordo della Peugeot 208 schiantatasi contro il muro di un ristorante. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, gli agenti del V gruppo Prenestino della Polizia Locale che stanno svolgendo tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Transennata l’area danneggiata, 3 metri quadrati circa.