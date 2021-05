La direzione generale dell’ASL Napoli 3 Sud avvisa i cittadini convocati il 31 maggio 2021 per la seconda dose Pfizer che la loro vaccinazione sarà spostata nel rispetto dei tempi previsti dall’Aifa. La causa è nella mancata consegna di dosi del vaccino Pfizer. Rinviate anche alcune prime dosi in città come Torre del Greco. Per alcuni è già fissato l’appuntamento per le giornate dal 3 al 5

I cittadini comunque – rende noto l’azienda sanitaria locale – saranno avvisati tramite email. Un caso simile era avvenuto ad inizio settimana per l’Asl Napoli 1 che sta recuperando in questi giorni le seconde dosi di inizio settimana.