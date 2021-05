Stamattina gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare invia Taddeo da Sessa al Centro direzionale, sono avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, era rapinata della sua borsa da due persone a bordo di uno scooter. Poco dopo, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, è intervenuta in vico Milano poiché era segnalata la presenza di due uomini corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima, che rovistavano in una borsa.

Gli operatori, una volta sul posto, hanno intercettato i due. Alla loro vista, hanno tentato una breve fuga durante la quale il passeggero si è disfatto di un coltello multiuso. Ma sono raggiunti e bloccati nonostante la resistenza opposta dal conducente del veicolo. I due sono trovati in possesso di 3 chiavette USB, un cellulare, 280 euro e della borsa rapinata.

Pasquale Vitucci, 43enne napoletano, e Mohamed Elsazily, 21enne egiziano irregolare sul territorio nazionale. Entrambi con precedenti di polizia, sono in arresto per rapina impropria e ricettazione poiché il veicolo su cui viaggiavano è risultato rubato. Inoltre, il 43enne è in arresto anche per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale mentre l’egiziano denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere nonché per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.