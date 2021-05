Controlli interforze nella zona dei “baretti”, di via Nazaro Sauro e Largo Sermoneta. In campo gli agenti del commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Nel corso dell’attività identificate 127 persone e 10 sono sanzionate poiche’ prive della mascherina. Controllati inoltre 12 esercizi commerciali di cui tre sanzionati per aver posizionato tavoli e sedie sulla pubblica via in numero maggiore rispetto a quello per cui erano autorizzati.

Uno multato infine per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiche’ aveva violato le norme sull’asporto. Continuano dunque i controlli nella Zona Gialla a Napoli ed in provincia. Non c’è il liberi tutti.