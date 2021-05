I primi due sportelli di consulenza “One Stop Shop” hanno aperto, per la prima volta, le porte a cittadini e imprese nei territori di San Gennaro Vesuviano e Palma Campania. Attivati dall’UCSA (l’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale), gli sportelli offriranno servizi integrati per la riqualificazione energetica e la mobilità sostenibile a cittadini e aziende, che potranno usufruire di una consulenza totalmente gratuita, sia presso gli sportelli collocati nelle sedi comunali, che, a richiesta e su appuntamento, direttamente presso le abitazioni o le imprese.

L’U.C.S.A. è l’Ufficio che coordina e pianifica molteplici attività negli ambiti energia, cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale, a supporto dei Comuni di Striano, Palma Campania, San Giuseppe Vesuviano e San Gennaro Vesuviano, e che ha reso ora possibile l’attivazione di questi sportelli front office in àmbito energetico e dell’ambiente. “E’ un risultato importante, l’ennesimo che questo Comune ottiene insieme ad altri: certifica ancora una volta il nostro impegno sulla sostenibilità e sulla transizione ecologica”, dice il sindaco Nello Donnarumma.

“Abbiamo raggiunto un altro importante obiettivo: questo sportello farà da supporto a tutti i cittadini palmesi e alle imprese sulle informazioni riguardanti il risparmio energetico. Ringraziamo l’Ucsa per l’importante iniziativa”, spiega l’assessore Elvira Franzese.

“Da quando questa amministrazione si è insediata non ha mai smesso di occuparsi di ambiente, sostenibilità, tutela del territorio, efficientamento energetico: quello di oggi è un ulteriore tassello che aggiungiamo alle tante iniziative e progetti già avviati”, aggiunge il consigliere delegato all’ambiente Nello Nunziata.