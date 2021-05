Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale carabinieri di Napoli. Massima attenzione nei comuni di Torre Annunziata, Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, presidiati dai militari della compagnia locale. A Ottaviano Giuseppe Franzese, 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine è sottoposto ai domiciliari per ripetute violazioni al divieto di dimora. Due le persone denunciate: la prima, 31enne di Poggiomarino, ha fornito false generalità durante un controllo alla circolazione. La seconda persona denunciata, invece, un 23enne di San Giuseppe Vesuviano. Sorpresa in violazione delle prescrizioni del obbligo di dimora a cui era sottoposto.

Arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Repubblica presso la corte d’Appello di Napoli Salvatore Teano 50enne del parco Penniniello, già noto alle forze dell’ordine. Dovrà scontare 10 mesi di reclusione per reati inerenti il traffico di stupefacenti. Stesso provvedimento notificato a Pasquale Teano, 52enne di Torre Annunziata che sconterà un anno e due mesi di reclusione per droga.