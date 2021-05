“Sono arrivate al Comune alcune segnalazioni di presunte truffe ai danni di famiglie con malati gravi. Ignoti stanno telefonando spacciandosi per dipendenti dell’Ente e facendo credere che l’Ambito N28 stia erogando dei contributi. Dietro questo inganno chiedono dati personali, in alcuni casi anche bancari: ovviamente si tratta di una truffa. Se avete dubbi sull’identità di chi vi sta chiamando, chiedete subito il nome del dipendente ed un numero di telefono a cui richiamarlo per conferma: se il numero inizia per 0815654, allora è un nostro operatore”. A lanciare l’allarme è Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano.

Il primo cittadino conferma: “Potete anche richiedere conferma via e-mail, facendovi dare un indirizzo ufficiale del Comune dal chiamante. Solo così potrete verificare l’identità della persona che vi ha telefonato e appurare l’attendibilità dell’informazione che vi sta fornendo.