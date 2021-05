In Campania ad aprile c’erano oltre 264.000 famiglie con il reddito o la pensione di cittadinanza per quasi 700,000 persone coinvolte, un numero che supera quello dell’intero Nord con 254,785 famiglie con il sussidio e 509.459 persone coinvolte. Lo si legge nell’Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza. A Napoli ad aprile i nuclei con il reddito erano 164.524, superiori a quelli cumulati della Lombardia (90.585) e del Piemonte (63.274).

Anche gli importi al Sud sono mediamente piu’ alti (con piu’ persone coinvolte per famiglia) con 627 euro medi a famiglia in Campania e 481 medi in Lombardia. L’importo medio al Sud e’ di 590 euro.