Addio ad appena 40 anni ad Anna Peccerillo. Lutto nel mondo del calcio femminile, l’atleta non è riuscita a sconfiggere un male incurabile. Conosciuta nell’ambiente come Anna Pex, aveva giocato a lungo tra Futsal Koinè e del Caserta Calcio Femminile. “La Caserta Calcio Femminile piange la scomparsa di una delle calciatrici che ci ha sostenute fin dal primo giorno della nostra nascita. Punto di riferimento del gruppo, della nostra squadra e della nostra società. Quando volevamo conoscere l’umore del gruppo, in campo e fuori, ci rivolgevamo sempre a te, per la tua esperienza calcistica e per il tuo pragmatismo. Anche senza fascia, leader e capitano vero! Ciao Pex!”.

Anche l’Asd Futsal Koine, pubblica l’immagine di un nastro nero in segno di lutto. La descrizione è coincisa: “Ciao Pex”, ed i colori del club. Poche parole ma tanto dolore.