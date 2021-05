“La nostra comunità oggi è più povera. È venuto a mancare Don Peppino Carrella, 91 anni. Don Peppino ha dedicato la sua esistenza a quella degli altri, senza risparmiarsi, ogni giorno con il sorriso, incarnando il messaggio del Vangelo”. Ad annunciarlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma. Don Peppino era lo storico parroco della chiesa di San Michele Arcangelo da qualche anno in pensione. Negli ultimi anni, pandemia permettendo, ha celebrato messa nella sua abitazione palmese con i fedeli più assidui.

Il primo cittadino aggiunge: “Giungano alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto in vita le mie condoglianze e quelle di tutta la nostra comunità. Che la terra gli sia lieve”. Tanto il dolore a Palma per l’addio a don Peppino che ha vissuto a pieno il suo mandato e la sua missione sacerdotale. Negli scorsi anni anche il titolo di monsignore per la sua opera pastorale conferito dall’allora vescovo di Nola, Beniamino Depalma.