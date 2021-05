La giunta municipale approva l’atto di indirizzo per l’intitolazione di una strada comunale a Maurizio Cerrato. «Tra le varie iniziative poste in essere dall’Amministrazione Comunale in ricordo di Maurizio Cerrato, assassinato lo scorso 19 aprile in un autorimessa di via IV Novembre – spiega il vicesindaco Lorenzo Diana – abbiamo ritenuto doveroso dedicare alla sua memoria una piazzetta compresa nello slargo che incrocia proprio via IV Novembre, luogo nel quale si è consumato l’efferato omicidio, via Vittorio Veneto e via Vagnola, denominandola “Piazzetta Maurizio Cerrato”.

Abbiamo già demandato al servizio Toponomastica del Comune e al Comando di Polizia Locale di predisporre ed adottare gli atti necessari all’intitolazione della piazzetta. Una volta ultimate le procedure tecniche, porteremo la proposta all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione.

L’intitolazione della piazzetta – conclude Diana – vuole essere uno stimolo a tener viva la memoria di Maurizio Cerrato, e ad alimentare i valori della convivenza civile quale argine alla violenza e alla barbarie».