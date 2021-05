Si è tenuto ieri al centro polivalente di Poggiomarino la conferenza stampa per illustrare alla cittadinanza il nuovo servizio di parcheggio a pagamento negli stalli blu. Servizio che vedrà il suo debutto da domani mercoledì 5 maggio. Le vere novità di questo servizio è nella modalità di pagamento oltre alla classica modalità con monete, sarà possibile pagare anche con carte di debito/credito. Inoltre al momento del pagamento dovrà essere inserito o il numero di stallo o la targa dell’autoveicolo, una volta pagato la macchinetta trasmetterà ai tablet degli ausiliari, tutti i veicoli che si trovano in sosta. Consentendo cosi all’utente che usufruisce del parcheggio di non dover ritornare in auto e lasciare il tagliando.

Inoltre sarà comunque rilasciato un tagliando che avrà una sola funzione per l’utente quella di consentirgli di poter prolungare la sosta, in tal senso basterà recarsi in un qualsiasi parcometro seguire le istruzioni. Inserire un codice presente sul tagliando che consentirà per l’appunto di poter prolungare ulteriormente la sosta. Altre novità le strisce bianche in prossimità dell’area mercatale, e tre ore al giorno in due fasce orarie in cui i disabile non pagheranno la sosta anche parcheggiando nel centro cittadino.