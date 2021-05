Arriva una nuova ordinanza del sindaco Luca Capasso concernente le disposizioni per l’attività didattica sul territorio di Ottaviano. Da lunedì 24 maggio via libera alle lezioni in presenza per i Servizi educativi per l’Infanzia e per tutto il ciclo della primaria, dalla classe prima alla classe quinta. Le lezioni in presenza per le scuole secondarie di primo grado (scuole medie), nella misura massima del 50%

Infine le lezioni in presenza per le classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado