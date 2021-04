Sarà pubblicata oggi l’ordinanza numero 14 del presidente Vincenzo De Luca. Conterrà ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio a partire da lunedì prossimo. Connesse all’inserimento della Campania in zona arancione. A decorrere dal 19 aprile 2021 e fino al 15 maggio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) è permessa. Ed al fine di agevolarne la fruizione dilazionata da parte degli utenti, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle 7 alle 21. Anche senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale. Fermo naturalmente il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti.

Trasporti

In funzione della ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza, è invece disposta la riattivazione dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale. In tempo utile a consentire l’operatività dei servizi scolastici nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di limiti alle presenze a bordo dei mezzi e delle altre disposizioni vigenti.