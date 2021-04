E’ diventato virale un video di un vigile colpito ripetutamente alle spalle da un energumeno. E’ accaduto a Battipaglia, in provincia di Salerno. L’agente barcolla sotto i ripetuti colpi senza reagire, tenta una mediazione la collega di pattuglia. Ma l’energumeno continua ad urlare e a minacciare impavido. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. GUARDA QUI IL VIDEO.

“Immagini che suscitano sconcerto e rabbia, è pazzesco che ci sia gente in giro convinta che ci si possa comportare in modo violento senza dover incorrere in conseguenze e sanzioni. La mia solidarietà va all’agente colpito vigliaccamente immaginando la difficoltà di dover tollerare sempre più diffusamente atteggiamenti ignobili. L’auspicio è che per l’aggressore ci siano conseguenze e ripercussioni durissime”.