Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno proceduto all’arresto di C.M., nato nel 1974. L’uomo è infatti gravemente indiziato del reato di atti persecutori, violenza privata ed estorsione. Provvedimento dunque in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari. Ad emetterla il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini hanno avuto origine dalla denuncia sporta in data 22 febbraio da una donna. Era vittima di reiterate condotte di minacce, offese e comportamenti intimidatori, culminati in vere e proprie aggressioni fisiche. Da schiaffi e, finanche, un tentativo di strangolamento, da parte di un soggetto di origini marocchine, con il quale la donna aveva avuto una breve relazione sentimentale.

Le minacce

L’indagato, residente in provincia di Padova, tempestava di messaggi e telefonate la vittima. Costringendola, in più occasioni, a mostrarsi seminuda durante delle videochiamate. Minacciandola poi di diffondere alcuni video che la ritraevano con indosso solo gli slip, allo scopo di ottenere denaro. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato. L’uomo è agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.