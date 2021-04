Con l’ingresso della Campania in ‘zona arancione’, da oggi ripartono le visite al Cratere del Vesuvio- Tutto nel rispetto dei protocolli di fruizione adottati dall’Ente Parco volti al contenimento del contagio da Covid-19. Turisti, visitatori potranno dunque fruire di nuovo del sentiero che conduce alla cima del vulcano. Resta in vigore il protocollo anti contagio che prevede il contingentamento degli ingressi, tracciamento, gruppi di massimo venticinque persone e obbligo di uso dei dispositivi di sicurezza personale. I biglietti – informano dal Parco Nazionale del Vesuvio – saranno acquistabili solo in formato elettronico online. E con prenotazione della fascia oraria e indicando i propri dati personali.

Il presidente

Non e’ possibile l’acquisto dei biglietti in loco. In caso di condizioni meteorologiche avverse le visite saranno sospese. Ed e’ prevista procedura di rimborso dei biglietti precedentemente acquistati in quella fascia oraria. ”Siamo il primo sito in Campania a riaprire in sicurezza grazie al sistema di fruizione implementato e testato gia’ alcuni mesi fa. E siamo in grado di garantire: contingentamento, distanziamento e tracciamento dei flussi” scrive su Facebook il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo. ”Mi raccomando: il biglietto si puo’ acquistare solo online ed e’ necessaria la prenotazione. E’ un primo segnale di ripartenza e di speranza ma ancora non siamo usciti da questa crisi pandemica quindi chiedo massimo rispetto del protocollo e delle norme di sicurezza”.