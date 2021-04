Da domani i lavoratori dello stabilimento Stellantis (Ex Fca) di Pomigliano d’Arco (Napoli), potranno dare la propria adesione alla campagna vaccinale anticovid all’interno della fabbrica automobilistica campana. Lo rendono noto Biagio Trapani e Aniello Guarino, rispettivamente segretario generale e coordinatore del settore automotive della Fim di Napoli. L’ok al termine di un comitato d’urgenza svoltosi con i vertici aziendali. La prenotazione, su base volontaria, partira’ domani sul portale riservato ai dipendenti dello stabilimento che potranno aderire entro il 7 maggio. “Un’importante iniziativa – hanno sottolineato i due sindacalisti – in quanto si offre ai lavoratori la possibilita’ di effettuare il vaccino direttamente in fabbrica, forse tra i primi ad avere quest’opportunità”.

Convocazioni via mail

I lavoratori riceveranno una mail dall’azienda che servira’ a capire il numero di dipendenti che vuole vaccinarsi e quindi attrezzare le aree riservate al piano. “L’azienda – hanno concluso Trapani e Guarino – mettera’ a disposizione la struttura e il personale. Per i tipi di vaccini e per il metodo, si rispetteranno i parametri imposti dal Governo e dalle Regioni. I lavoratori potranno aderire tramite il portale loro dedicato, e chi non e’ registrato o ha difficolta’ nell’entrare nel sito, potra’ aderire recandosi in infermeria”