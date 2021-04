In Campania sono state somministrate 1.000.35 dosi di vaccino: 725.991 prime dosi e 274.367 seconde dosi. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione che segnala, inoltre, che, alle ore 12, sono segnalate le seguenti inoculazioni. Agli gli operatori sanitari e socio sanitari sono state eseguite 180.397 vaccinazioni (95,71%) di cui 94.179 prima dose e 86.218 seconda dose. Per il personale non sanitario 34.745 (87,11%) di cui 18.551 prima dose e 16.194 seconda dose. Agli over 80, la percentuale dei vaccinati è del 75,34% (298.097 dosi di cui 183.038 prima inoculazione e 115.059 seconda), per gli ospiti delle Rsa 14.418 (89,98%) di cui 7.711 prima dose e 6.707 seconda dose.

Per quanto riguarda le categorie fragili sono 88.284 (47,06%) di cui 87.918 prima dose e 366 seconda dose, per il personale del mondo della scuola, compreso quello delle università la percentuale è di 83,98% (143.958 di cui 140.847 prime dosi e 3.111 seconde). Le vaccinazioni delle forze dell’ordine sono a 80,72% (28.048, di cui 27.346 prime dosi e 702 seconde dosi). Per le fasce over 70, conviventi-caregiver, vigili del fuoco e polizia penitenziaria 208.539 di cui 163.639 prime dosi e 44.900 seconde dosi (42,71%).