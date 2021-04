Al via in Campania da domattina alla possibilita’ per gli over 60 di aderire al piano vaccinale attraverso una piattaforma dedicata. A darne nota l’unita’ di crisi regionale. “Le convocazioni – si legge nella nota – si attiveranno nei tempi piu’ rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini”. Per l’adesione dei campani fra i 60 ad i 69 anni il link e’: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino.

Intanto la Campania è ancora dietro per gli Over 70: solo poco più il 60% ha effettuato la prima dose. Colpa ancora del ritardo della consegna delle dosi. Oggi il governatore Vincenzo De Luca ha fatto sapere che mancano almeno 210mila vaccini promessi alla Campania. Insomma, situazione sempre più complicata.