Week-end sprint per i vaccini a Napoli e inizio settimana che vede l’avvio della vaccinazione dei cittadini dai 60 ai 69 anni. I primi vaccinati di questa categoria sono convocati alla Fagianeria al ritmo di 1200 al giorno con Astrazeneca fino a venerdi’ prossimo. Alla Mostra d’Oltremare c’e’ intanto domani e martedi’ un rallentamento in attesa delle nuove dosi di Pfizer in arrivo. Ieri l’Asl Napoli 1 ha fatto in tutto a Napoli 7700 dosi di vaccino e oggi si e’ arrivati a 6000 circa. Con un rallentamento che si registra sempre la domenica nell’afflusso dei convocati.

I dati

Secondo la tabella del governo, la Campania alle 17 di oggi ha somministrato 1.286.700 dosi sulle 1.444.845 ricevute, quindi l’89,1%. Domani si torna a un rallentamento ormai tipico di inizio settimana, da quando la spedizione delle dosi Pfizer e’ stata rimandata al mercoledi’: alla Mostra d’Oltremare ci saranno mille fragili convocati al mattino e 2064 anziani over 80 per il richiamo al pomeriggio, mentre al Madre si prosegue con 500 cittadini dai 70 ai 79 anni, stessa categoria che viene vaccinata alla Stazione Marittima dove domani ci sono 1200 convocati.