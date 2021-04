Un anticipo per prenotare una stanza del B&b scrivendo nella casella della data d’arrivo “Verremo quando passa la pandemia”. E’ lo spirito del ‘ Soggiorno sospeso’ ideato da Fabrizio e Aida che a Napoli gestiscono da anni il Toledostation. In appena 5 giorni dalla pubblicazione su una piattaforma di crowdfunding hanno ricevuto da varie parti del mondo 140 adesioni raccogliendo 12 mila euro. “Siamo stati la prima categoria ad essere colpita per questa pandemia – dicono – e saremo l’ultima a riprenderci ma e’ arrivato il momento di chiedere aiuto”.

Le altre regioni

Varie le regioni che puntano sul cosiddetto turismo ‘di lavoro’, legato allo smart working e alla possibilita’ di lavorare da remoto magari durante qualche giorno trascorso nei borghi storici. Capofila le Marche, il cui governatore Francesco Acquaroli, sottolinea: “Questo trend potrebbe essere una risorsa aggiuntiva – ha spiegato – per questo stiamo ragionando sui borghi digitali. Nelle Marche in 35-40 minuti si puo’ andare dagli Appennini al mare”, godendo di paesaggio, beni culturali, enogastronomia.