La Misericordia e il Gruppo Fratres di Poggiomarino organizzano per il giorno sabato 10 aprile 2021 un convegno per approfondire il tema delle interazioni genetiche nello svilupparsi dei tumori. L’evento, intitolato “Sulla stessa BARCA. Tumori eredo-familiari della mammella e dell’ovaio: nuovi orizzonti.”, vedrà protagonisti diversi professionisti impegnati nella ricerca e nella prevenzione, che tratteranno l’argomento della mutazione dei geni BRCA/1 e BRCA/2 e l’importanza dei test genetici per la prevenzione.

Attraverso una mappatura del Dna e l’analisi della storia familiare è infatti possibile scoprire se si è portatori di un patrimonio genetico “alterato”, fattore che comporta una maggiore predisposizione ad alcuni tipi di malattie, e quindi fare una prevenzione mirata. Il convegno verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Misericordia di Poggiomarino, sabato 10 aprile a partire dalle ore 16 (https://www.facebook.com/misericordiadipoggiomarino/).

I partecipanti

A moderare sarà il dottor Nicola Guerrasio, di seguito il programma degli interventi: “Vivere con le mutazioni BRCA: una mutata sana si racconta” Testimonianza di una paziente BRCA mutata sana.

• Dott. Carmine De Angelis Dirigente medico, ricercatore Oncologia medica e Resp. Unità di Tumori Eredo-Familiari – AOU “Federico II” di Napoli

• Dott.ssa Caterina Condello Dirigente Psicologo Dipartimento di Onco-Ematologia-AOU “Federico II” di Napoli

• Dott.ssa Gabriella Fabbrocini Professore ordinario e Direttore UOC Dermatologia e Venereologia – AOU “Federico II” di Napoli

• Dott. Ciro Cangianiello Dietista e Nutrizionista clinico, Vol. UOC di Diabetologia e Nutrizione Clinica – AOU “Federico II” di Napoli

• Dott. Claudio Santangelo Ginecologo Primario – AORN “Cardarelli” di Napoli • Dott.ssa Simona Sorrentino Ginecologa – AORN “Cardarelli” di Napoli

• Dott. Biagio Sorrentino Specialista in Ostetricia e Ginecologia

• Dott. Nicola Rocco Responsabile della chirurgia senologica – Clinica “Malzoni” di Avellino

• Dott. Luigi Cremone Responsabile della chirurgia senologica – Clinica “Villa del Sole” di Salerno