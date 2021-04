Da Napoli avevano raggiunto l’Appennino bolognese per raggirare e derubare persone anziane, con la tecnica della vendita della cassetta di frutta. Nei guai sono finiti due 32enni, gia’ con precedenti, intercettati e denunciati dai carabinieri ad Alto Reno Terme. Bloccati mentre stavano tentando di imbrogliare un 72enne del luogo. A bordo di un furgone pieno di frutta, avvicinavano la vittima di turno proponendo la loro merce a prezzi concorrenziali. Ma era solo un espediente per derubare i malcapitati del portafogli o della borsa.

I due, ritenuti ‘criminali seriali’ dai carabinieri, sono stati denunciati per tentata truffa in concorso e sanzionati per aver violato la normativa sugli spostamenti tra regioni. Gli e’ inoltre sequestrato il furgone, che risultava radiato dal pubblico registro automobilistico.