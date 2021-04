Dramma Valle di Maddaloni, nel Casertao. Un uomo 73enne è stato trovato morto nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il 73enne pare si sia sparato con un fucile che utilizzava per attività di caccia. Un colpo al petto che è risultato fatale. Naturalmente le indagini per accertare a fondo cosa sia realmente accaduto.

L’uomo infatti è morto sul colpo e per i medici del 118 accorsi sul posto non c’è stato nulla da fare se non confermare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Maddaloni per i rilievi del caso: si indaga per suicidio. La salma del 73enne sarà traslata presso l’ospedale di Caserta per l’esame autoptico.