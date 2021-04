Il corpo senza vita di un uomo, di circa 80 anni, ritrovato sulla litoranea tra Salerno e Pontecagnano nella tarda mattinata di ieri. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi del Villaggio del Sole. L’anziano aveva con sé i documenti e lo hanno l’identificato, ma era senza scarpe. Ad avvertire le forze dell’ordine della presenza del cadavere una telefonata al 113. Sul posto è giunta la polizia scientifica per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Spetterà ora al medico legale stabile le cause del decesso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: l’uomo potrebbe essere stato colto da malore improvviso, ma potrebbe anche aver raggiunto quel luogo isolato in compagnia. Si indaga.