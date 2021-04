Due ventenni in gravissime condizioni, uno nell’ospedale di Nola e l’altra all’Ospedale del Mare di Napoli. Terribile incidente intorno alla mezzanotte di ieri a San Giuseppe Vesuviano, proprio nei pressi del Santuario. Per motivi da accertare l’automobile con a bordo i due ragazzi è finita fuori strada andando a sbattere contro i paletti. Il veicolo è completamente distrutto a causa del violento impatto. Sul posto due ambulanze con la prima arrivata dal 118 di San Giuseppe Vesuviano che ha trasportato in codice rosso a Nola uno dei due giovani feriti.

Da chiarire le cause del sinistro, ma sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti. Naturalmente le indagini dovranno fare luce anche su questo aspetto. A chiamare i soccorsi alcuni residenti del posto, attirato dal fortissimo botto dell’incidente e che quindi sono usciti solo quando il sinistro era concluso.