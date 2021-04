Un uomo, di cui non sono state fornite le generalita’, e’ morto ieri sera investito da un treno regionale della linea Napoli-Salerno. I fatti all’altezza di un passaggio a livello posto a ridosso della stazione di Torre Annunziata centrale di Trenitalia. Il fatto, da cio’ che si apprende, si e’ verificato attorno alle 22.40. Al passaggio del treno, il regionale 21355, le barriere erano regolarmente abbassate. Immediatamente il treno si è arrestato con il locomotore ed una vettura in corrispondenza del marciapiede della stazione. Consentendo in questo modo la discesa dei sette viaggiatori a bordo, che hanno proseguito con un servizio sostitutivo il loro viaggio.

Il regionale in partenza da Salerno e diretto a Napoli in quel momento è cancellato e sostituito con servizio bus. Dopo i rilievi del caso da parte dell’autorita’ giudiziaria, la linea è restituita all’esercizio ferroviario alle 2.40. Si indaga per capire i motivi dell’incidente