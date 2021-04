C’è anche un’avvocatessa di 43 anni di Santa Lucia di Serino tra le tre vittime del Covid-19. Tre purtroppo i decessi registrati in poche ore all’azienda ospedaliera Moscati di Avellino. La 43enne era ricoverata dal 31 marzo e dal 15 aprile era in terapia intensiva. Morta anche una paziente di 93 anni di Cervinara, arrivata in gravissime condizioni ieri pomeriggio al pronto soccorso della Città ospedaliera. Ancora: deceduto anche un 71enne di Solofra.

Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 70 pazienti: 10 in terapia intensiva, 30 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 9 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 12 nel plesso ospedaliero di Solofra.