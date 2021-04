I carabinieri della stazione di borgo Loreto, a Napoli, la scorsa notte hanno sanzionato sei persone per violazione alla normativa covid. All’interno di una palazzina sei persone si erano riunite per giocare a poker texano. Si trattava in realta’ di un circolo abusivo e quando i carabinieri sono intervenuti hanno trovato fiches e carte da gioco francesi. Sono tutti sanzionati.

Abusivo anche un secondo circolo scoperto in piazza Santa Maria della Fede, a pochi passi da piazza Garibaldi. Al suo interno i carabinieri hanno identificato e sanzionato sei persone che giocavano a carte. Durante lo stesso servizio ma un’ora piu’ tardi, i militari hanno sanzionato 13 persone che gustavano cornetti appena acquistati in un noto bar. All’esterno del bar anche un banco per la preparazione delle crepes destinate – nonostante le prescrizioni ancora imposte – alla folta clientela notturna. Anche il titolare e’ stato sanzionato: l’attivita’ sara’ segnalata per la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.