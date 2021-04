Paura a Nocera Inferiore, dove un grosso tir si è improvvisamente ribaltato in via Padula. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale che hanno gestito la circolazione veicolare. Traffico naturalmente in tilt nel giro di qualche minuto. Il conducente, invece, soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I”. Le sue condizioni di salute non sono gravi.

Alla guida del mezzo pesante un noto commerciante del posto. Poi le operazioni di rimozione del veicolo, che aveva ostruito l’intera carreggiata, non permettendo agli altri veicoli di procedere. Qualche ora di disagio dopo la paura, prima che la situazione potesse tornare alla normalità.