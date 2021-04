Tir proveniente dalla Spagna, guidato da un autista bielorusso, si incastra nelle strade interne dell’Irpinia e rischia anche di finire in una scarpata. Necessario e provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. I caschi rossi sono intervenuti ad Atripalda in contrada Alvanite, sulla strada provinciale 206, per il recupero dell’autoarticolato che trasportava castagne congelate. Le ruote posteriori del pesante automezzo, diretto in una fabbrica di San Michele Di Serino, sono finite nella cunetta rimanendo bloccate in un tratto stretto dell’arteria e a qualche metro da una scarpata.

I soccorsi

Il mezzo è rimasto così incastrato. Due le squadre dei vigili del fuoco intervenute dalla sede centrale, con altrettante autogru, le che hanno liberato il tir rimettendolo in carreggiata. Per l’autista nessuna conseguenza.