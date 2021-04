“Questo maledetto Covid porta via un caro amico, una persona perbene e disponibile, un amministratore che si è sempre prodigato per tutti. Buon viaggio Peppe Ferraro”. Ad annunciarlo il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri. Le vittime a Terzigno salgono adesso a quota 32. Numero piuttosto alto visto che in totale la città ha fatto registrare meno di 1600 contagi complessivi da inizio pandemia.

Intanto in città c’è un lieve calo degli attualmente positivi che sono fermi a quota 118, mentre la percentuale dei contagi continua ad essere inferiore a quella regionale. Dopo il boom di marzo le misure sono servite per arginare il numero dei casi. Adesso la sfida della Zona Gialla.