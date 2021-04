Imprenditore gambizzato a Carinaro, nel Casertano. L’uomo, 51 anni, commerciante di pellame, si trovava nell’area industriale di Carinaro dove aveva appuntamento con un altro imprenditore per la vendita di pellame. Mentre era fermo a colloquiare con l’altro commerciante, un auto si e’ avvicinata, un uomo e’ sceso e ha sparato verso il 51enne due colpi di arma da fuoco per poi darsi alla fuga. La vittima e’ stata raggiunta da un solo colpo a una gamba. Trasportato all’ospedale Moscati di Aversa, non e’ in pericolo di vita. Sul posto gli agenti del commissariato di Aversa per la dinamica e le indagini. Il commerciante sara’ a breve interrogato dagli agenti per la ricostruzione dell’accaduto.

li aggressori hanno esploso due colpi, ma solo uno ha raggiunto il 51enne ad una gamba. Sono in corso le verifiche della Polizia di Stato su quanto raccontato dall’uomo; si cercano anche eventuali immagini di videosorveglianza. Tra le ipotesi quella della tentata rapina o della lite per motivi di lavoro, anche se non si esclude nulla. Al momento a coordinare le indagini della Polizia e’ la Procura di Napoli Nord.