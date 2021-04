Violento sinistro questa mattina in via Panoramica a Ercolano. Qui un’auto si è scontrata contro uno scooter. Sono critiche le condizioni della 20enne che era in sella al motociclo con un altro giovane. La ragazza è finita sbalzata dal mezzo ed è caduta rovinosamente sull’asfalto. Meno gravi, invece, le condizioni del giovane alla guida dello scooter che ha subito una frattura ad un braccio.

Soccorsi sul posto ed il trasporto della 20enne all’ospedale del Mare dove. Qui è ricoverata in prgnosi riservata. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia municipale per i rilievi del caso. Stando ad una prima ipotesi, dietro l’incidente ci sarebbe un eccesso di velocità. Nessuna ferita, invece, per il conducente dell’automobile.