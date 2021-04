Giorni di consegna di vaccini per la Campania, che potra’ dare ulteriore impulso alla campagna vaccinale contro il covid19. Domani, si apprende dall’Unita’ di Crisi, arrivano in Regione 34.500 dosi di vaccino Moderna. Saranno per la maggior part distribuiti ai medici della Regione che stanno effettuando le vaccinazioni nei loro studi e a domicilio per i cittadini non deambulanti. La campagna di vaccinazione andra’ avanti anche nel giorno di Pasqua e nel lunedi’ in albis negli hub vaccinali. Tranne che al Madre, e in quei giorni ci saranno anche le consegne di nuove dosi.

Domenica 4 aprile sono infatti attese in Campania 122.000 dosi di vaccino Astrazeneca che sara’ distribuito a tutti gli hub vaccinali delle cinque province. Il 5 e 6 aprile e’ invece prevista la prossima consegna di dosi Pfizer, ne arriveranno 107.000.