Nel corso della notte a Vairano Patenora, in via Risorgimento, alcuni ladri, giunti con un furgone si sono introdotti dopo aver forzato la serranda di un bar/tabacchi. All’interno hanno razziato stecche di sigarette di varie marche e la somma contante di 500 euro. I militari dell’Arma intervenuti sul posto hanno rinvenuto e sequestrato attrezzi atto allo scasso. Le immediate ricerche diramate alle pattuglie sul territorio hanno consentito di individuare, poco più tardi, a Liberi, il furgone. C’erano due soggetti a bordo che transitava a forte velocità.

Alla vista dei militari dell’Arma hanno immediatamente arrestato la marcia del veicolo dandosi alla fuga, a piedi, nelle circostanti campagne, facendo perdere le loro tracce. Il furgone, sottoposto a sequestro è poi è risultato essere denunciato rubato presso la stazione di Pietramelara. All’interno del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori attrezzi atti allo scasso.