Lacrime a Padula, nel Salernitano, per la scomparsa della suora Maria Alliegro. La missionaria si trovava in India dove ha contratto il Covid-19. Aveva 78 anni. Ha trascorso la sua intera esistenza ad aiutare chi ne aveva bisogno. Anche in questa fase di pandemia ha continuato la sua missione nel Paese asiatico dove ultimamente s’è registrato un aumento esponenziale dei casi di contagio.

Intanto aumentano i contagi nel salernitano: in particolare, 3 i nuovi casi e 5 le guarigioni a Campagna, dove i positivi complessivamente risultano 100, di cui 80 sviluppati all’interno di 30 famiglie. Intanto, 10 i nuovi casi a Pontecagnano dove si contano anche 5 guariti e 9 i positivi a San Marzano resi noti ieri sera. A Minori, è stata accertata la positività di un’estetista: al via lo screening per la catena dei contatti diretti e presunti della donna. E a Montesano, 3 i nuovi casi registrati ieri.“