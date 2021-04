Francesco Lanzante, direttore dell’Hotel Europa di via Roma a Caserta, stroncato dal Covid a 48 anni. Aveva scoperto di essere positivo una settimana fa, si è spento ieri in pochissimi giorni. A dare la notizia la Confesercenti Provinciale. Lanzante aera attivo nelle iniziative di rilancio del turismo e del territorio aveva partecipato anche a Caserta Welcome. Negli ultimi tempi era anche entrato a far parte nel consiglio direttivo dell’Opera Sant’Anna. Il ricovero nell’ospedale di Maddaloni per problemi respiratori, poi il decesso.

“E’ un momento di grande sofferenza per la Confesercenti Provinciale di Caserta, da poco ci è giunta la notizia che ci ha lasciato prematuramente, a causa del Covid, l’amico e collega di presidenza provinciale Francesco Lanzante – si legge in una nota di commiato – Il presidente Salvatore Petrella, il vicepresidente, il direttore, i colleghi della presidenza provinciale e della giunta si stringono commossi all’immenso dolore che ha colpito la famiglia Lanzante e tutto il team dell’hotel Europa Caserta”.