Chiusura ad horas del plesso scolastico di via Caravelli dell’Istituto Comprensivo “V. Alfieri”. L’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’Asl Napoli 3 Sud – Ambito 5, attraverso una nota giunta in data odierna, ha proposto la chiusura del plesso scolastico di via Caravelli dell’Istituto Comprensivo “V. Alfieri”. I fatti in seguito all’accertamento della presenza di un focolaio da SARS-CoV-2 all’interno del plesso stesso. Cluster costituito al momento da tre casi di alunni risultati positivi.

Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, seguendo le indicazioni dell’UOPC 5, ha emanato un’ordinanza che stabilisce la chiusura ad horas del plesso scolastico di via Caravelli fino al 29 aprile 2021.