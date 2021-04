Colpi d’arma da fuoco a San Marzano sul Sarno nel pomeriggio di oggi. Due uomini hanno esploso alcune pallottole contro una Ford Puma in via Papa Giovanni XXIII. Nell’automobile c’erano altre due persone, tra cui un ex pentito di Poggiomarino che sarebbe rimasto ferito. Al momento le forze dell’ordine non forniscono molte notizie. Un caso che appare infatti delicato, ma da quanto si apprende l’uomo non sarebbe in pericolo di vita anche se ricoverato in ospedale.

Sembrerebbe dunque essersi tratta di un agguato, un fatto che mette timore visto che secondo i carabinieri avrebbe coinvolto un ex collaboratore di giustizia. L’auto procedeva in direzione San Valentino Torio, dunque verso Pagani e le altre città dell’Agro Nocerino quando sono partite le pallottole.