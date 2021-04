Sull’isola di Procida potrebbe essere sbarcata una variante del Covid in una scuola. Lo si apprende da una circolare emanata oggi dalla dirigente scolastica dell’istituto Capraro Rossella Salzano. Qui si fa riferimento ad una comunicazione in tal senso ricevuta dalla ASL Napoli 2 Nord. Nel provvedimento relativo alla classe terza E dell’istituto scolastico isolano, che si trova gia’ in isolamento, la Salzano riporta quanto ricevuto dal distretto 36 della azienda sanitari.

“Vista l’insorgenza nella classe III sez. E di ulteriori casi in un lasso di tempo tale da far sospettare che l’infezione possa essere sostenuta da una variante del virus Sars-Cov2” in relazione alla necessita’ di sottoporre a tampone unico alunni e docenti entrati a contatto con i contagiati e porre in quarantena anche i professori. Vista la conseguente penuria di docenti, la Salzano ha disposto la didattica a distanza fino al 5 maggio prossimo; sull’isola intanto da oggi e’ iniziata intanto la campagna vaccinale di massa che entro la fine della settimana la rendera’ covid free.