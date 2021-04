Incidente stradale mortale nella serata di ieri in via Consolare Campana a Qualiano. Un ragazzo di 16 anni, Gennaro Nappa, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella zona chiamata Ponte di Sorrento. Il giovane si trovava a bordo di un’Audi A1, seduto sul sedile posteriore, insieme ad altri due ragazzi. Domenico Fragala’, 19 anni, che era alla guida e Manuel Guerriero, 18 anni, seduto sul lato passeggero. Secondo quanto si apprende, alla base dell’incidente l’alta velocita’ e un sorpasso azzardato. L’auto sulla quale viaggiavano i ragazzi ha tentato di sorpassare una Fiat Panda ma l’ha urtata sulla fiancata, ribaltandosi piu’ volte e impattandosi su una vettura parcheggiata.

Per liberare il giovane all’interno dell’auto si è reso necessario l’intervento dei carabinieri, ma subito dopo il trasporto in ambulanza al Cardarelli, il suo cuore ha smesso di battere. Gravi le condizioni dei due amici, uno ricoverato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano e l’altro a Pozzuoli.