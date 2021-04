Era positivo al Covid-19 ma andava in giro senza mascherina a Somma Vesuviana. Un uomo di 81 anni denunciato dai vigili urbani per aver violato le norme sull’ isolamento. Mentre le autorita’ sanitarie sono costrette a chiudere il salone di un barbiere dove l’anziano si era recato per farsi radere la barba e tagliare i capelli. L’ 81enne aveva anche cercato di entrare in una macelleria senza mascherina. Ma il gestore si e’ rifiutato di farlo entrare, chiudendo l’ingresso. Sono gli stessi parenti a segnalare il comportamento scorretto dell’uomo, vedovo da qualche anno. Invece di restare a casa si aggirava per le strade di Somma Vesuviana senza rispettare le norme sanitarie che ne imponevano l’isolamento fino alla guarigione. I vigili urbani al comando del tenente colonnello Claudio Russo, hanno reso noto che l’ 81 enne era stato piu’ volte diffidato dalle autorita’ sanitarie.

Sono ora in corso le verifiche per il tracciamento dei contatti, e per accertare se il paziente Covid sia stato inserito nella piattaforma regionale. “I controlli ci sono – ha commentato il sindaco Salvatore Di Sarno – ma abbiamo 247 positivi attivi da controllare con pochi Vigili a disposizione. Chiedo a tutti i negozianti di accertarsi che i clienti indossino le mascherine. Purtroppo registriamo altre due vittime oggi e una ieri: due 73 enni ed un 72 enne, che fanno salire a 30 il numero dei decessi per Covid da inizio pandemia”.