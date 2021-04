“Purtroppo dobbiamo annunciare il ventiseiesimo decesso dall’inizio della pandemia. Si tratta di una persona giovane. L’intera comunità di Somma Vesuviana si unisce al dolore della famiglia. Per onorare queste persone, per amore di queste persone, dobbiamo rispettare le norme”. Ad annunciarlo il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno. “Ricordo che come il resto della Campania è in zona rossa e dunque chiuse le attività non essenziali. Invece per pizzerie e ristorazione solo asporto e fino alle ore 22 e solo asporto per i bar dove è vietata la consumazione. L’attività motoria è consentita solo in prossimità dell’abitazione e con obbligo assoluto della mascherina anche all’aria aperta. Ingressi contingentati ai supermercati e nei negozi e dobbiamo limitare le uscite solo a situazioni di necessità.

Le scuole

“Da domani anche a Somma Vesuviana riaprono le scuole fino alla Prima Media- L’unica strada è la vaccinazione per arrivare al più presto a territori che siano a Covid zero. Da Giovedì 8 Aprile partirà anche il Polo per le vaccinazioni. Gli anziani non si sposteranno dal proprio territorio. A Somma Vesuviana sia ambulanza della “solidarietà” con i volontari della Misericordia ma anche Polo Vaccinale”, conclude il primo cittadino.