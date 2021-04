Una maestra e sette bambini di una scuola elementare di Somma Vesuviana sono risultati positivi al Covid. Il sindaco Salvatore Di Sarno, ha disposto la chiusura del circolo didattico facendo tornare i bambini in didattica a distanza. Sono sette le classi in isolamento fiduciario, per un totale di 113 bambini e 21 insegnanti. La decisione, spiega il sindaco, è stata presa alla luce della comunicazione della dirigente scolastica che ha segnalato “una continua crescita di casi”.

“Ho deciso di chiudere immediatamente tutti i plessi del Primo Circolo Didattico “Arfè” dove si sono registrati questi casi – ha detto il sindaco – Come è possibile vedere questo virus non guarda alle fasce di età e possiamo uscirne solo con la vaccinazione. Il mio appello alla popolazione è quello di non scambiare la zona Arancione per zona Bianca. Siamo dinanzi ad un momento importante, vedo alcune scene spiacevoli anche dinanzi ai bar. Siamo in emergenza sanitaria, è in corso una pandemia e dunque rispettiamo tutti le regole”.