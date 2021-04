“Siamo intervenuti per aiutare una signora anziana che oltre ad essere positiva al Covid è purtroppo anche malata di Parkinson. Abbiamo effettuato un controllo sulla saturazione che era fondamentale. Da quell’intervento di qualche giorno fa abbiamo pensato di non lasciarla e dunque di andare ogni giorno a verificare il suo stato di salute”. E’ il racconto di Salvatore volontario del team della Misericordia che quotidianamente opera a bordo dell’Ambulanza territoriale voluta dall’Amministrazione Di Sarno.

“Attualmente abbiamo una media di circa 10 interventi al giorno – ha affermato Pasquale Incarnato, Governatore della Misericordia “San Giovanni” sezione di Pollena Trocchia – e ci stiamo concentrando anche su persone che hanno problematiche particolari come anziani e disabilità. Inoltre le necessità sono diverse come il dare conforto, una parola di serenità. Per queste persone anche avere un qualcuno che possa prendere loro un farmaco è oggi fondamentale. Un servizio di supporto sanitario e psicologico, un’ambulanza della “solidarietà”. La priorità è per casi Covid”.

Il messaggio di Sileri

Qualche mese fa arrivò anche il messaggio di sostegno da parte di Pierpaolo Sileri, all’epoca Vice – Ministro della Slute, oggi Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute del Vice. A Novembre il team della Misericordia salvò una signora anziana i cui parametri vitali non rispondevano. Ricoverata d’urgenza in Ospedale, oltre al Covid, l’anziana donna aveva anche un ictus in corso. In questi giorni, sempre il team della Misericordia è intervenuto per un controllo a domicilio. Si trattava di un’altra signora anziana.

“Quel giorno eravamo stremati ma trovammo la forza dal fatto che gli altri credevano in noi. Somma Vesuviana ha creato un modello innovativo perché nessun Comune si è dotato di un servizio basato su questa tipologia di intervento. Al piano terra del Palazzo Municipale – ha continuato Incarnato – in pieno centro del paese, è stata allestita una mini – sala operativa. Tutti coloro i quali hanno necessità sanitarie legate al Covid possono chiamare il numero verde “800 – 26 – 1487″ voluto dall’Amministrazione Comunale, dalle ore 12 alle ore 24, tutti i giorni ed inclusi anche Sabato e Domenica. Alla chiamata risponde un nostro operatore per un colloquio medico. In caso di necessità l’ambulanza posizionata dinanzi alla mini – sala operativa, parte con a bordo soccorritori ed infermiere”.