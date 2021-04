I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli e i Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Napoli sono impegnati nei controlli delle attività presenti nell’area flegrea. L’operazione è per la verifica del rispetto delle normative relative alla sicurezza e all’igiene sui luoghi di lavoro. Durante le operazioni, i militari dell’arma hanno ispezionato a quarto – presso il parco flegreo – un cantiere edile in via Kennedy. I carabinieri hanno constatato che i 2 unici lavoratori presenti fossero assunti in nero. Uno di questi era anche percettore del reddito di cittadinanza. Sanzioni penali e amministrative per un importo complessivo di quasi 30mila euro.

Il titolare

Il titolare della ditta – che è denunciato a piede libero – non aveva previsto l’obbligatoria visita medica ai dipendenti ne tantomeno la prevista formazione in materia di sicurezza. I carabinieri hanno anche constatato che il cantiere fosse privo di recinzioni. L’attività è stata sospesa anche in virtù delle restrizioni connesse alla normativa anti-covid.