Lutto e un po’ di paura Frattamaggiore per la morte di Salvatore Franzese, 80enne di Frattaminore. L’uomo è morto improvvisamente in strada, pochi minuti dopo aver fatto il vaccino Pfizer. Naturalmente le cause del decesso sono ancora da accertare. Al momento, secondo la ricostruzione che è nella denuncia che i familiari hanno presentato alla polizia. l’uomo è morto in auto sulla strada del ritorno verso casa. Dunque l’Asl ha allertato i sanitari per valutare il motivo della morte.

Salvatore avrebbe avuto una improvvisa crisi respiratoria ed è morto in auto, mentre stava tornando a casa. Quando i sanitari del 118 di Frattamaggiore sono arrivati sul luogo della tragedia, hanno solo potuto constatare il decesso. La Procura ha disposto intanto l’autopsia sulla salma dell’80enne frattese. Anche se al momento si pensa ad un malore improvviso e non ad una reazione della dose. Ma in questi casi nulla viene lasciato intentato.