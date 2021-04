Margherita Rusciano, 105 anni a maggio, nonna del sindaco del Comune di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. Ad accompagnarla il nipote insieme con la sorella gemella Alessandra. Entrambi l’hanno assistita nella fase dell’accettazione, fino alla fase post vaccinale al centro in via Mazzini. ‘Nonna’ Margherita, la cittadina piu’ anziana di San Giorgio a Cremano, e’ arrivata serenamente, e’ stata accolta dai volontari della Protezione Civile a cui ha rivolto un grande sorriso, ed ha aspettato il suo turno nella sala d’attesa insieme alle altre persone convocate per la dose vaccinale.

”I giovani non devono mai perdere la fiducia nel futuro” ha detto ”Io ne ho superate tante. Supereremo anche questa. Grazie a tutti coloro che mi hanno accolta presso questo bellissimo centro” (